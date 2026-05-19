Сотрудник взорвавшейся в Пятигорске заправки скончался в больнице

В Пятигорске скончался один из участников инцидента на газовой автозаправке, где 16 мая произошел взрыв при разгрузке газовоза, сообщили в гострудинспекции.

Погибшим оказался 56-летний водитель-экспедитор, выполнявший газоразгрузочные работы; его доставили в больницу в тяжелом состоянии, но спасти не удалось. Во время взрыва также получил травмы оператор заправки, еще один сотрудник объекта.

Взрыв произошел днем, когда с автоцистерны в резервуары АЗС перекачивали сжатый углекислый газ. По предварительным данным следствия, хлопок вызвала разгерметизация рукава системы перекачки, из-за чего газ массово вышел в окружающую среду и воспламенился. Часть оборудования на заправке не соответствовала требованиям безопасности по системам перекачки и контролю давления.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подчеркнули, что ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности при работе с газом и не связано с терактом или атакой беспилотников. Власти сообщили, что в момент взрыва на заправке находились несколько человек, включая экспедитора и оператора станции. Всего пострадали шесть человек, троих из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

Огонь охватил около тысячи квадратных метров, в основном зону заправки и газовое оборудование. Пожарным удалось локализовать пламя, не допустив обрушения зданий, но в близлежащих домах выбило стеклопакеты и повредило оконные рамы. Часть домов и подстанции временно осталась без света и газа из-за повреждения наружных линий.

Главная государственная инспекция труда проводит расследование несчастного случая совместно с полицией, следователями и Ростехнадзором. Ведомство проверяет порядок допуска к газоразгрузочным работам, наличие инструкций, техническое состояние рукавов и резервуаров, а также подготовку персонала. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при обращении с газовым оборудованием.

Станислав Маслаков