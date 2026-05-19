Воронежский губернатор: снос Центрального стадиона профсоюзов выполнен на 95%

Почти завершился демонтаж Центрального стадиона профсоюзов (ЦСП) в центре Воронежа по адресу: улица Студенческая, 17. Работы выполнены на 95%. Об этом губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал РИА Новости.

«Ъ-Черноземье» писал, что подряд на снос ЦСП выиграло воронежское ООО «Стройинжиниринг», принадлежащее белорусскому холдингу «Белинжинирингстройинвест». При начальной цене контракта 272,2 млн руб. компания согласилась выполнить работы за 122,5 млн руб. В проекте контракта в документах госзакупки говорилось, что «подрядчик обязуется выполнить обязательства по контракту с даты заключения контракта по 15 апреля 2026 года».

В ЕИС «Закупки» содержится информация о двух заключенных допсоглашениях. С их учетом стоимость соглашения выросла свыше 134,4 млн руб. Исполнение контракта разбито на два этапа. В соответствии с актуальной версией контракта срок исполнения первого этапа установлен на 20 мая, а второго — на 1 июня.

По состоянию на 19 мая в ЕИС «Закупки» указано, что стоимость исполненных подрядчиком обязательств составляет 98,9 млн руб. или около 73,5% от всей стоимости контракта. Все обязательства оплачены госзаказчиком. Информации о каких-либо штрафах и неустойках нет.

Правительство Воронежской области в апреле этого года запустило процедуру отбора концессионера для строительства нового стадиона «Факел» на месте демонтируемого ЦСП. Проект стоимостью почти 20 млрд руб. инициирован структурой белорусского холдинга и предполагает значительное бюджетное участие при вложениях частного инвестора в 4,1 млрд руб. Срок действия соглашения составит восемь лет, при этом строительство должно быть завершено за три года. Ввод объекта запланирован на 1 июля 2029 года.

Денис Данилов