Виновный в смерти задержанного в машине ППС экс-полицейский запросил УДО

Бывший сержант патрульно-постовой службы (ППС) Павел Горшков, в 2025 году приговоренный к пяти годам колонии общего режима за смерть задержанного в служебной машине, подал прошение на условно-досрочное освобождение, следует из картотеки Свердловского областного суда.

Напомним, в конце января 2025 года Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила признал сержанта Павла Горшкова и лейтенанта Максима Онучина виновными по п.п. «а,в,г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, совершенное группой лиц с применением насилия). Павла Горшкова суд приговорил к пяти годам колонии общего режима, Максима Онучина — к четырем годам 11 месяцам колонии.

Согласно обвинению, 29 января 2023 года сотрудники ППС мобильного взвода роты №3 отдельного батальона полиции МУ МВД «Нижнетагильское» Павел Горшков и Максим Онучин приехали на вызов к городской психиатрической больнице — из-за агрессивного поведения местного жителя Сергея Шамрина. Там же силовики задержали его, потому что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре, чтобы составить административный протокол в отделе полиции, осужденные поместили задержанного в отсек служебного автомобиля УАЗ «Патриот» вниз головой и вверх ногами, из-за чего последний сломал себе шейный позвонок и скончался. Арестовали их через несколько дней после инцидента.

За время следствия и судебного разбирательства свидетели рассказывали, что погибший сам залез в машину ППС, но был пьян, поэтому смог только лечь на пол отсека, а ноги остались на улице. Он начал махать ногами, и тогда полицейские затолкали задержанного в машину. «Мы не хотели никому никакого вреда и тем более смерти», — говорил на заседании суда Максим Онучин. Вину никто из бывших сотрудников ППС не признал.

Вплоть до оглашения приговора осужденные не были уволены со службы.

Артем Путилов