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Патруль заехал в колонию

В Нижнем Тагиле осудили полицейских за смерть задержанного в машине ППС

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила приговорил сотрудников ППС сержанта Павла Горшкова и лейтенанта Максима Онучина к пяти годам и четырем годам 11 месяцам колонии общего режима соответственно за превышение должностных полномочий. По версии следствия, они задержали нетрезвого местного жителя Сергея Шамрина за буйное поведение и погрузили в отсек служебного автомобиля вверх ногами, чтобы доставить в отдел полиции и составить на него протокол. В результате задержанный скончался от перелома шейного позвонка в машине ППС. Вину полицейские не признали.

Суд признал полицейских виновными в превышении должностных полномочий

Суд признал полицейских виновными в превышении должностных полномочий

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд признал полицейских виновными в превышении должностных полномочий

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел днем 29 января 2023 года в Нижнем Тагиле. По версии следствия, в тот день сотрудники ППС мобильного взвода роты №3 отдельного батальона полиции МУ МВД «Нижнетагильское» сержант Павел Горшков и лейтенант Максим Онучин выехали на вызов к городской психиатрической больнице. По данным пресс-службы Свердловского областного суда, поводом для вызова полиции стало агрессивное поведение местного жителя Сергея Шамрина.

По данным прокуратуры Свердловской области, Павел Горшков и Максим Онучин задержали Сергея Шамрина в связи с тем, что он находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, правоохранители потребовали от задержанного пройти в служебный автомобиль, чтобы доставить в отдел полиции №17 для установления личности и составления административного протокола.

«Осужденные поместили задержанного в отсек служебного автомобиля УАЗ "Патриот"вниз головой и вверх ногами, в результате чего мужчине были причинены телесные повреждения в виде позвоночно-спинномозговой травмы, причинившей тяжкий вред его здоровью, которая повлекла смерть задержанного»,—говорится в сообщении.

Как ранее сообщал «Ъ», когда Павел Горшков и Максим Онучин начали выгружать Сергея Шамрина из машины ППС, то обнаружили его в бессознательном состоянии и попытались оказать первую медицинскую помощь. В это же время была вызвана машина скорой неотложной помощи, однако потерпевшего спасти не удалось.

В понедельник, 20 января, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал Павла Горшкова и Максима Онучина виновными по п.п. «а,в,г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, совершенное группой лиц с применением насилия).Павла Горшкова суд приговорил к пяти годам колонии общего режима, Максима Онучина — к четырем годам 11 месяцам колонии. Суд лишил их права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов сроком на два года.

Свидетелем по делу проходил старший сержант Максим Ковайкин, который дежурил вместе с Максимом Онучиным и Павлом Горшковым. Он дал показания, согласно которым Павел Горшков и Максим Онучин грузили задержанного в автомобиль, а сам он «командовал и наблюдал» за процессом. Кроме того, из показаний следует, что погибший сам залез в машину ППС, но был пьян, поэтому смог только лечь на пол отсека, а ноги остались на улице. Он начал махать ногами, и тогда полицейские затолкали задержанного в машину.

Вину полицейские не признали. Максим Онучин ранее заявлял, что происшествие «было неумышленным».

«Мы не хотели никому никакого вреда и тем более смерти», —говорил он на заседании суда.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, на момент вынесения приговора Павел Горшков и Максим Онучин еще числятся в штате нижнетагильского гарнизона полиции. «Вскоре после ЧП с гибелью человека они были отстранены от исполнения служебных обязанностей до финала судебного разбирательства. Теперь, когда суд озвучил свое решение, сторона защиты планирует обжаловать приговор. И лишь после этого, если судебный вердикт останется в силе, кадровая служба подготовит приказ об увольнении фигурантов нашумевшего дела»,—резюмировал полковник Горелых.

Мария Шараева

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