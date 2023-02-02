Смерть наступила после задержания

Двое полицейских из Свердловской области, в служебной машине которых скончался задержанный, заключены под стражу до 29 марта. По версии следствия, мужчина умер от травмы шейного позвонка, полученной им при помещении в служебный автомобиль. Лейтенанта Максима Онучина и сержанта Павла Горшкова обвиняют в превышении должностных полномочий. Свою вину они не признают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила избрал меру пресечения в отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) МУ МВД «Нижнетагильское», в служебной машине которых скончался задержанный. 22-летнего сержанта Павла Горшкова и 27-летнего лейтенанта Максима Онучина обвиняют по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

По версии следствия, днем 29 января обвиняемые задержали и доставили в отдел полиции №17 44-летнего Сергея Шамрина, который в тот же день скончался от полученной им при помещении в служебный автомобиль травмы. По официальной версии, озвученной в суде, смерть Сергея Шамрина наступила в результате травмы спинного мозга в шейном отделе, пишет издание 66.ru.

По словам жены господина Шамрина, сотрудники полиции задержали его в нетрезвом состоянии и, чтобы доставить в отдел полиции, поместили в машину вниз головой.

«Около входа в здание отдела полиции патрульные при выгрузке мужчины обнаружили его в бессознательном состоянии и сразу стали оказывать ему первую медицинскую помощь. Одновременно сотрудники дежурной части вызвали неотложку. Однако спасти медикам гражданина не удалось, была зафиксирована биологическая смерть»,— сообщал ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На место происшествия выезжали сотрудники ОВД Нижнего Тагила, СКР и прокуратуры. По данному факту началась проверка. Полиция установила, что погибший ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к грабежу и хранению наркотических веществ. Он вышел на свободу в 2001 году.

Полицейских, которые были в тот день в экипаже, задержали 31 января. Им предъявили обвинение.

Следователь СКР ходатайствовал об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

Своей вины Максим Онучин не признал. «Хочу еще добавить, что это происшествие было не умышленное. Мы не хотели никому никакого вреда и тем более смерти. Тем более еще оказывать давление на кого-либо из людей, прессы и так далее. У меня все», – сказал он на заседании.

Свидетелем по делу проходит 25-летний старший сержант Максим Ковайкин, который дежурил вместе с Онучиным и Горшковым. Он дал показания следствию, из которых следует, что господа Горшков и Онучин грузили задержанного в автомобиль, а сержант Ковайкин «командовал и наблюдал» за процессом. Кроме того, из показаний следует, что погибший Шамрин сам залез в машину ППС, но был пьян, поэтому смог только лечь на пол отсека, а ноги остались на улице. Он начал махать ногами, и тогда полицейские затолкали в машину.

Рассмотрев предоставленные материалы, суд отправил сержанта Горшкова и лейтенанта Онучина в СИЗО до 29 марта. Однако, как сказал Валерий Горелых, избрание меры пресечения даже в виде содержания под стражей еще не является подтверждением виновности сотрудников ППС. «Такая мера, как правило, избирается с целью максимально объективного расследования обстоятельств произошедшей той или иной криминальной истории. Этот случай не исключение», – уточнил он.

По его словам, преждевременно делать однозначные выводы о виновности либо невиновности представителей патрульно-постовой службы, которые «ежесуточно сталкиваются с дебоширами, скандалистами, рецидивистами и прочими нарушителями закона».

До судебного разбирательства и пока идет следствие, Павел Горшков и Максим Онучин будут отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Как сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга, по уголовному делу выполняется комплекс мероприятий, направленных на тщательное выяснение всех обстоятельств случившегося. Проводятся необходимые судебные экспертизы, допросы и иные процессуальные действия.

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург