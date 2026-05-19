За сутки при атаках ВСУ на Белгородскую область двое погибли и шестеро ранены

В Белгородской области за сутки ударам ВСУ подверглись 13 муниципалитетов. По ним выпустили как минимум 24 боеприпаса и 125 беспилотников. В результате два мирных жителя погибли и шестеро пострадали. Разрушения получили 25 жилых помещений и 24 транспортных средства. Об этом сообщил региональный оперштаб.

В поселке Борисовка Борисовского округа из-за детонации дрона погибли двое мужчин, еще двое были ранены. Пострадавшие находятся в медучреждениях Белгорода. По оценке врачей, один из них в тяжелом состоянии. Также от удара FPV-дрона пострадал мужчина. Он продолжает лечение дома. За сутки по округу выпустили один боеприпас и пять БПЛА. Разрушения получили остекление многоквартирного дома (МКД), три частных дома, шесть машин и две хозпостройки.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа мужчина подорвался на взрывном устройстве и лишился ног, получил ожог. Он находится в областной больнице в тяжелом состоянии. Сегодня утром в селе Добром от атаки FPV-дрона на грузовой автомобиль пострадал мужчина. Он доставлен в горбольницу №2 Белгорода. Транспорт поврежден. За сутки муниципалитет подвергся ударам 15 дронов. Повреждения получили частный дом и хозпостройка, шесть автомобилей, здание неэксплуатируемого производственного предприятия.

В поселке Октябрьский Белгородского округа при атаке FPV-дрона на коммерческий объект была ранена женщина. Она продолжает лечение амбулаторно. Здание повреждено. За сутки округ атаковали с помощью 25 беспилотников. Разрушения получили десять домов и 11 машин, два коммерческих объекта, газовая труба, хозпостройка.

Сутками ранее при атаках ВСУ пострадал один человек. Ему потребовалась госпитализация.

Алина Морозова