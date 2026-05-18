Белгородец подорвался на взрывном устройстве и лишился ног

Мужчина подорвался на взрывном устройстве в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области. Бригада скорой помощи диагностировала у него травматическую ампутацию ног и ожог лица. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пострадавшего везут в областную больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

За прошедшие сутки при атаках ВСУ пострадал один человек. Ему тоже потребовалась госпитализация.

Алина Морозова