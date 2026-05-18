Два человека погибли и двое тяжело ранены при взрыве БПЛА в Белгородской области

В результате детонации беспилотника двое мужчин погибли в поселке Борисовка Борисовского округа Белгородской области. Об этом 18 мая сообщил региональный оперативный штаб. Пострадавшие умерли на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также в реанимации местной ЦРБ сейчас борются за жизнь мужчины, раненного при взрыве БПЛА. У него диагностированы множественные осколочные ранения рук и ног, проникающее ранение живота. Еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями бригада «скорой» транспортирует в областную клиническую больницу.

На месте удара БПЛА повреждены несколько автомобилей.

Ранее сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области мужчина подорвался на взрывном устройстве. Пострадавшему оторвало ноги. Медики также диагностировали у него ожог лица.

Денис Данилов