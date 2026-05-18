В Белгородской области при атаках ВСУ за сутки пострадал один мирный житель

За прошедшие сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области. В итоге пострадал один мирный житель. Повреждены пять жилых домов и шесть транспортных средств. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Белгородском округе человек пострадал от атаки беспилотника на автомобиль. Он проходит лечение в стационаре городской больницы №2 в облцентре. Транспортное средство повреждено. Также автомобиль пострадал от удара дрона в поселке Октябрьском. В селе Ясные Зори дрон атаковал социальный объект — выбиты окна.

По данным регионального оперштаба, сутками ранее при обстрелах со стороны Украины погибли два человека, столько же пострадали, в том числе 14-летний ребенок.

Кабира Гасанова