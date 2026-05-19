МИД Китая назвал выдумкой приписанные FT Си Цзиньпину слова об Украине

МИД Китая не подтвердил информацию Financial Times (FT) о высказывании председателя КНР Си Цзиньпина по Украине. FT писала, что господин Си заявил Дональду Трампу, что Владимир Путин «может в итоге пожалеть» о решении начать СВО.

«Указанная вами информация противоречит фактам и является чистой выдумкой»,— прокомментировал публикацию на брифинге официальный представитель китайского МИДа Го Цзякунь (цитата по ТАСС).

Американский президент посещал КНР 13–15 мая. Сегодня в Пекин с двухдневным визитом прилетит господин Путин. Во время его пребывания планируется подписать около 40 документов о сотрудничестве в разных сферах.

