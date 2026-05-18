Пекин юбилейный

Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 19–20 мая посетит Китай с первым в этом году зарубежным визитом, который пройдет сразу после визита в Пекин президента Трампа. На фоне снижения напряженности в американо-китайских отношениях встреча лидеров России и Китая подтвердит их готовность развивать прагматичное партнерство, которое не станет «дружбой против» США. В год 25-летия договора о дружбе Москва и Пекин ищут новые окна возможностей для сотрудничества, которое становится «более умным» и не сводится к торговле энергоресурсами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 25-летний юбилей которого отмечается в этом году, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным (справа) и тогдашним китайским лидером Цзян Цзэминем

Китайская сторона связывает большие надежды с визитом в Пекин президента Путина и его встречей с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил 18 мая на брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Сотрудничество во всех областях продолжает расширяться, принося ощутимую пользу обеим странам и их народам, а также внося значительный вклад в обеспечение глобальной стратегической стабильности и международной справедливости»,— отметил китайский дипломат. По его словам, «в последние годы под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия в новую эпоху демонстрируют здоровое, стабильное и углубленное развитие».

Свое заявление в связи с предстоящим российско-китайским саммитом распространила и пресс-служба Кремля.

«Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам»,— говорится в сообщении пресс-службы российского президента. «Программой визита также предусмотрена встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой состоится обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества»,— добавили в пресс-службе Кремля.

По случаю 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественной церемонии открытия годов образования России в Китае и Китая в России, которые продлятся до 2027 года.

По итогам переговоров в Пекине планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.

По сравнению с предыдущим визитом Путина в Китай, который состоялся в конце августа — начале сентября прошлого года, программа его нынешнего визита выглядит более облегченной, отдающей дань политическому символизму.

В прошлом году по итогам переговоров в Пекине, в которых принимали участие ключевые члены российского правительства, включая шесть профильных вице-премьеров РФ, стороны подписали больше 20 документов, в том числе и меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», проект которого долго откладывался и стал предметом непростых переговоров.

Визит этого года не предусматривает переговоров по новым масштабным проектам и в большей степени направлен на закрепление предыдущих договоренностей и презентацию обновленной версии российско-китайского партнерства в год его 25-летия. Однако для Москвы предстоящий российско-китайский саммит приобретает особый смысл сразу по двум причинам.

Во-первых, визит в Китай открывает счет зарубежных поездок Путина в 2026 году, задавая их общую тональность.

Во-вторых, российский президент впервые в истории его многочисленных контактов со своим китайским коллегой Си Цзиньпином встречается с ним вскоре после того, как в Пекине побывал с государственным визитом президент Трамп.

И хотя, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, даты визита Владимира Путина в Пекин были согласованы еще в феврале и его поездка не могла быть приурочена к визиту Дональда Трампа, российско-китайский саммит, по сути, явится продолжением того диалога по мировым кризисам и конфликтам и вопросам глобальной безопасности и стабильности, который был начат на прошлой неделе Трампом и Си Цзиньпином.

Обращая внимание на то, что визит президента Путина в Пекин станет вторым раундом большой международной дипломатии в китайской столице с участием лидеров США, КНР и России, испанская газета El Mundo приходит к выводу, что Москве и Пекину предстоит подтвердить значение их стратегического партнерства в меняющейся мировой политике, которое не должно восприниматься Вашингтоном как их «дружба против» США.

Как подчеркивает El Mundo, переговоры председателя Си Цзиньпина сначала с американским, а сразу после этого с российским лидером должны продемонстрировать стремление КНР поддерживать отношения одновременно с двумя мировыми центрами силы.

При этом, несмотря на стремление Пекина стабилизировать отношения с США, сотрудничество с Москвой остается для него ключевым элементом внешней политики.

На фоне снижения напряженности в американо-китайских отношениях в год 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве Москва и Пекин ищут новые возможности для сотрудничества, которое должно становиться «более умным», включая совместные производства, инвестиции и обмен технологиями, а не только торговлю ресурсами, которая преобладала в их сотрудничестве на его предыдущих этапах.

Новые окна возможностей для такого сотрудничества призвана открыть проходящая 17–21 мая в самом «русском» китайском городе Харбине юбилейная, 10-я выставка Российско-китайское ЭКСПО, к участникам которой обратились с посланиями председатель Си и президент Путин.

В обращении китайского лидера, которое зачитал на церемонии открытия выставки вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин, отмечается, что компании двух стран должны активнее использовать преимущества взаимодополняемости экономик Китая и России для углубления их прагматичного сотрудничества.

В свою очередь, в приветствии Владимира Путина отмечается, что «нынешняя выставка в полной мере отражает высокую динамику отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином».

В рамках выставки в Харбине накануне российско-китайского саммита состоялось шестое заседание Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока КНР. Российскую делегацию возглавил заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. «Правительством России разработан новый механизм — международная территория опережающего развития, позволяющая реализовать совместные проекты на основе международного договора. Мы обменялись позициями. И, очевидно, мы ждем предложения со стороны Китая на тему формы сотрудничества»,— заявил в Харбине Юрий Трутнев.

Сергей Строкань