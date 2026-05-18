Пекин юбилейный

Владимир Путин нанесет визит в Китай в год 25-летия провозглашения стратегического партнерства

Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 19–20 мая посетит Китай с первым в этом году зарубежным визитом, который пройдет сразу после визита в Пекин президента Трампа. На фоне снижения напряженности в американо-китайских отношениях встреча лидеров России и Китая подтвердит их готовность развивать прагматичное партнерство, которое не станет «дружбой против» США. В год 25-летия договора о дружбе Москва и Пекин ищут новые окна возможностей для сотрудничества, которое становится «более умным» и не сводится к торговле энергоресурсами.

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 25-летний юбилей которого отмечается в этом году, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным (справа) и тогдашним китайским лидером Цзян Цзэминем

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Китайская сторона связывает большие надежды с визитом в Пекин президента Путина и его встречей с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил 18 мая на брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Сотрудничество во всех областях продолжает расширяться, принося ощутимую пользу обеим странам и их народам, а также внося значительный вклад в обеспечение глобальной стратегической стабильности и международной справедливости»,— отметил китайский дипломат. По его словам, «в последние годы под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия в новую эпоху демонстрируют здоровое, стабильное и углубленное развитие».

Свое заявление в связи с предстоящим российско-китайским саммитом распространила и пресс-служба Кремля.

«Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам»,— говорится в сообщении пресс-службы российского президента. «Программой визита также предусмотрена встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой состоится обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества»,— добавили в пресс-службе Кремля.

По случаю 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественной церемонии открытия годов образования России в Китае и Китая в России, которые продлятся до 2027 года.

По итогам переговоров в Пекине планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.

По сравнению с предыдущим визитом Путина в Китай, который состоялся в конце августа — начале сентября прошлого года, программа его нынешнего визита выглядит более облегченной, отдающей дань политическому символизму.

В прошлом году по итогам переговоров в Пекине, в которых принимали участие ключевые члены российского правительства, включая шесть профильных вице-премьеров РФ, стороны подписали больше 20 документов, в том числе и меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», проект которого долго откладывался и стал предметом непростых переговоров.

Визит этого года не предусматривает переговоров по новым масштабным проектам и в большей степени направлен на закрепление предыдущих договоренностей и презентацию обновленной версии российско-китайского партнерства в год его 25-летия. Однако для Москвы предстоящий российско-китайский саммит приобретает особый смысл сразу по двум причинам.

  • Во-первых, визит в Китай открывает счет зарубежных поездок Путина в 2026 году, задавая их общую тональность.
  • Во-вторых, российский президент впервые в истории его многочисленных контактов со своим китайским коллегой Си Цзиньпином встречается с ним вскоре после того, как в Пекине побывал с государственным визитом президент Трамп.

И хотя, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, даты визита Владимира Путина в Пекин были согласованы еще в феврале и его поездка не могла быть приурочена к визиту Дональда Трампа, российско-китайский саммит, по сути, явится продолжением того диалога по мировым кризисам и конфликтам и вопросам глобальной безопасности и стабильности, который был начат на прошлой неделе Трампом и Си Цзиньпином.

Обращая внимание на то, что визит президента Путина в Пекин станет вторым раундом большой международной дипломатии в китайской столице с участием лидеров США, КНР и России, испанская газета El Mundo приходит к выводу, что Москве и Пекину предстоит подтвердить значение их стратегического партнерства в меняющейся мировой политике, которое не должно восприниматься Вашингтоном как их «дружба против» США.

Как подчеркивает El Mundo, переговоры председателя Си Цзиньпина сначала с американским, а сразу после этого с российским лидером должны продемонстрировать стремление КНР поддерживать отношения одновременно с двумя мировыми центрами силы.

При этом, несмотря на стремление Пекина стабилизировать отношения с США, сотрудничество с Москвой остается для него ключевым элементом внешней политики.

На фоне снижения напряженности в американо-китайских отношениях в год 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве Москва и Пекин ищут новые возможности для сотрудничества, которое должно становиться «более умным», включая совместные производства, инвестиции и обмен технологиями, а не только торговлю ресурсами, которая преобладала в их сотрудничестве на его предыдущих этапах.

Новые окна возможностей для такого сотрудничества призвана открыть проходящая 17–21 мая в самом «русском» китайском городе Харбине юбилейная, 10-я выставка Российско-китайское ЭКСПО, к участникам которой обратились с посланиями председатель Си и президент Путин.

В обращении китайского лидера, которое зачитал на церемонии открытия выставки вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин, отмечается, что компании двух стран должны активнее использовать преимущества взаимодополняемости экономик Китая и России для углубления их прагматичного сотрудничества.

В свою очередь, в приветствии Владимира Путина отмечается, что «нынешняя выставка в полной мере отражает высокую динамику отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином».

Визит Трампа в Китай оценили и как провальный, и как триумфальный

В рамках выставки в Харбине накануне российско-китайского саммита состоялось шестое заседание Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока КНР. Российскую делегацию возглавил заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. «Правительством России разработан новый механизм — международная территория опережающего развития, позволяющая реализовать совместные проекты на основе международного договора. Мы обменялись позициями. И, очевидно, мы ждем предложения со стороны Китая на тему формы сотрудничества»,— заявил в Харбине Юрий Трутнев.

Сергей Строкань

Визит в Китай президента США Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп осматривает почетный караул на церемонии приветствия в Доме народных собраний

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Дональд Трамп на приветственной церемонии

Фото: Evan Vucci / Reuters

Дональд Трамп (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин в Храме Неба

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Дональд Трамп (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин в Храме Неба

Фото: Evan Vucci / Reuters

Экран на торговом центре в Пекине показывает кадры с национальными флагами Китая и США

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Основатель Tesla Илон Маск (справа) со своим сыном на встрече премьера Госсовета КНР Ли Цяна с представителями американского бизнеса

Фото: Go Nakamura / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп поднимает бокал на приветственном банкете

Фото: Evan Vucci / Reuters

Рукопожатие председателя КНР Си Цзиньпина (слева) и президента США Дональда Трампа

Фото: Evan Vucci / Reuters

Накрытый стол на приветственном банкете

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент США Дональд Трамп (в центре) и председатель КНР Си Цзиньпин (слева) на банкете

Фото: Evan Vucci / Reuters

Министр обороны Пит Хегсет (второй справа), торговый представитель Джеймисон Грир (второй слева), заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер (слева), генеральный директор Tesla Илон Маск (второй справа во втором ряду), генеральный директор Apple Тим Кук (в центре) перед приветственной церемонии президента США Дональда Трампа в Доме народных собраний в Пекине

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Лимузин президента США ну пути к отелю после участия в церемонии приветствия

Фото: Andy Wong / AP

Местные жители снимают на камеру проезд кортежа президента США Дональда Трампа после его визита в Храм Неба

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент Дональд Трамп (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин (второй справа) в Храме Неба

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Дети приветствуют председателя КНР Си Цзиньпина (слева) и президента США Дональда Трампа на церемонии встречи

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Орудийный салют на площади Тяньаньмэнь на церемонии приветствия

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин у Дома народных собраний

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент США Дональд Трамп в своем лимузине

Фото: Maxim Shemetov / Pool Photo / AP

Президент Дональд Трамп прибывает на церемонию приветствия

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Встреча китайской и американской делегаций в Доме народных собраний

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Член почетного караула держат американский и китайский флаги на приветственной церемонии

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент США Дональд Трамп прибывает в Пекин

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин у Дома народных собраний

Фото: Evan Vucci / Reuters

Дети с китайскими и американскими флагами репетируют перед церемонией приветствия президента США Дональда Трампа

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

