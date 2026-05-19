FT: Си Цзиньпин сказал Трампу, что Путин «может пожалеть» о решении начать СВО

Президент США Дональд Трамп во время визита в Пекин провел «широкие переговоры» с председателем КНР Си Цзиньпином, во время которых обсуждалась Украина. Господин Си заявил американскому президенту, что президент России Владимир Путин «может в итоге пожалеть» о решении начать военную операцию на Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Другие подробности беседы по Украине не приводятся. По словам собеседников издания, господин Трамп также предложил США, Китаю и России объединить усилия в борьбе против Международного уголовного суда (МУС), заявив, что в этом вопросе «их интересы совпадают».

Американский президент находился в КНР 13–15 мая. Стороны достигли нескольких торговых соглашений, в том числе о покупке американских самолетов Boeing, сельскохозяйственной продукции США и других товаров. Владимир Путин посетит Китай 19–20 мая. Во время его визита планируется подписать около 40 документов о сотрудничестве стран в разных сферах.

