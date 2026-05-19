Более 100 мероприятий проведут в Сочи в честь Дня города

В Сочи подготовили масштабную программу ко Дню города, который в этом году совпал с официальным стартом летнего курортного сезона. Праздничные мероприятия пройдут 30 мая и охватят все районы курорта. Всего в программу включили более 100 событий, среди которых концерты, экскурсии, спортивные соревнования и культурные акции.

Подготовку к празднованию обсудили на заседании организационного комитета, которое провел глава Сочи Андрей Прошунин. Основное внимание уделили вопросам безопасности, оформлению общественных пространств и организации работы городских служб в период проведения мероприятий.

По словам мэра курорта, праздничная программа будет проходить в течение трех дней. События организуют локально во всех внутригородских районах, чтобы жители и гости города могли принять участие в мероприятиях на разных площадках.

Концепцию оформления Сочи в этом году связали с Годом единства народов России. В администрации города отметили, что праздничное пространство будет отражать идеи уважения к традициям, многонациональной культуре, а также атмосферу гостеприимства. В рамках подготовки на улицах, в общественных пространствах, на объектах торговли и предприятиях санаторно-курортной сферы разместят тематическое оформление и праздничные флаги.

Власти города подчеркнули, что в период празднования все службы переведут на усиленный режим работы. Особое внимание уделят вопросам общественного порядка, противопожарной безопасности и готовности к возможным нештатным ситуациям.

День города в Сочи традиционно совпадает с активной фазой начала летнего туристического сезона. В администрации курорта ранее сообщали, что летом гостей будут принимать санатории, гостиничные комплексы, пансионаты, детские оздоровительные лагеря, а также малые средства размещения.

Подробную программу праздничных мероприятий опубликуют на официальных ресурсах администрации Сочи.

Мария Удовик