Ярославские ученые подготовят предложения по оптимизации цифровых платформ

Ученые Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова намерены сформулировать предложения для органов власти и институтов гражданского общества по оптимизации и администрированию соцсетей и онлайн-площадок для повышения доверия, солидарности общества и готовности людей к кооперации. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЯрГУ им. Демидова Фото: ЯрГУ им. Демидова

Эта задача будет выполняться в рамках проекта Ярославской политологической школы. С ним коллектив вуза выиграл грант, войдя в число 27 победителей конкурса исследовательских проектов в сфере общественно-политических наук от Экспертного института социальных исследований и Минобрнауки России. Общий объем поддержки проектов составит 60 млн руб.

Руководитель ярославской команды-победителя — доцент кафедры социально-политических теорий факультета социально-политических наук университета, кандидат политических наук Александр Фролов — сообщил, что проект будет реализован до конца 2026 года.

«Мы будем системно исследовать, как цифровые площадки (соцсети, городские сервисы, платформы взаимопомощи и образования) через свою архитектуру, алгоритмы и контент могут влиять на доверие, солидарность и готовность людей к кооперации»,— пояснил господин Фролов.

Авторы проекта считают, что сейчас механизмы вовлечения цифровых платформ работают на удержание внимания, а не на общественную пользу. Поэтому одной из задач проекта выступает разработка чек-листа для оценки потенциала встроенных механизмов вовлечения. Ученые проведут экспертные интервью с разработчиками, фокус-групповые интервью с пользователями, контент-анализ и сетевой анализ.

«Результаты исследования будут полезны для государственных структур, разрабатывающих политику в области цифровизации и гражданского общества. Они продемонстрируют возможности и потенциальные форматы общественного диалога в цифровой среде, выявят инновационные практики в области социального взаимодействия и общественных инициатив»,— прокомментировали в вузе.

Алла Чижова