Суд обязал агрокомплекс «Новокубанский» устранить нарушения в содержании скота

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Южного межрегионального управления Россельхознадзора к ООО «Агрокомплекс "Новокубанский"», обязав компанию в течение месяца устранить многочисленные нарушения ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота. Сведения об этом содержаться в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Агрокомплекс "Новокубанский"» основано 3 июня 2005 года и зарегистрировано в Новокубанском районе Краснодарского края. Основной профиль компании — выращивание зерновых культур. Генеральным директором является Иван Демура. Информация об учредителях в открытых данных не раскрыта: в составе учредителей присутствует одно лицо, пожелавшее скрыть свои данные в соответствии с ФЗ №129. В 2025 году выручка ООО «Агрокомплекс "Новокубанский"» составила 7,75 млрд руб., что на 18,9% ниже показателя 2024 года (9,55 млрд руб.). Чистая прибыль также снизилась — на 28,8%, до 1,59 млрд руб.

Как установлено в ходе проверок, на ферме №1 в станице Ахметовской Лабинского района отсутствует ограждение, препятствующее проникновению диких животных, не оборудован санпропускник на входе в производственную зону, а внутрихозяйственные дороги не имеют твердого покрытия (бетона или асфальта). Эти факты являются нарушением Ветеринарных правил №622.

В надзорном ведомстве отметили, что предписания об устранении нарушений выдавались предприятию неоднократно — начиная с июня 2024 года. Сроки исполнения переносились, однако требования оставались невыполненными. Более того, за неисполнение законных предписаний общество дважды привлекалось к административной ответственности по части 8 статьи 19.5 КоАП РФ.

В ответ на очередное ходатайство компании о продлении срока до мая 2026 года из-за «сложной экономической ситуации» в Россельхознадзоре заявили, что документального подтверждения финансовых трудностей представлено не было.

«Управлением были приняты исчерпывающие меры по понуждению общества к исполнению предписания. Материалы дела подтверждают, что нарушения не устранены до сих пор»,— указано в решении суда.

Суд постановил: в течение 30 календарных дней с момента вступления решения в законную силу ответчик обязан обеспечить ограждение территории, смонтировать санпропускник и заасфальтировать либо забетонировать внутрихозяйственные дороги.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца.

Наталья Решетняк