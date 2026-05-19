Новак предложил закрыть дефицит кадров за счет роста производительности труда

К 2030 году кадровый дефицит в России может достичь 3,1 млн человек. Российские отрасли могут почти полностью закрыть его за счет реализации программ повышения производительности труда, заявил вице-премьер Александр Новак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Новак назвал дефицит кадров одним из ограничителей экономического роста. По его словам, в ближайшие пять лет в связи с выходом работников на пенсию нужно заместить около 11 млн рабочих мест. «Это вызов сегодняшнего дня, и без решения этого вызова мы не сможем обеспечить те цели и задачи, которые стоят по выполнению национальной цели развития, по обеспечению устойчивого экономического роста»,— сказал вице-премьер на форуме в Красноярске (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-премьер отметил, что в 2025 году рост экономики замедлился, но безработица продолжает оставаться на исторических минимумах. Реализация уже запущенных и новых отраслевых программ повышения производительности труда может почти полностью обеспечить экономику недостающими кадрами, убежден Александр Новак. «Потенциал высвобождения и переориентации кадров и ресурсов за счет отраслевых программ, мы оцениваем, создаст примерно дополнительно 3 млн рабочих мест. Эта цифра практически совпадает с прогнозным кадровым дефицитом»,— отметил он.

В середине апреля президент Владимир Путин заявил, что безработица в России находится на рекордно низком уровне — 2,1%. В том же месяце глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Труд ставят на паузу».