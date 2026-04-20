Труд ставят на паузу

Большинство российских компаний «заморозило» наем дополнительных работников до конца года, следует из данных ЦБ. Сокращение спроса на труд затронуло и действующих сотрудников — по итогам 2025 года в РФ рекордно выросло число тех, кто трудится неполную рабочую неделю. По мнению экспертов, такая тактика позволяет компаниям быстро снизить расходы на кадры в условиях низкого спроса на продукцию — и при этом не рисковать остаться без работников при изменении ситуации к лучшему.

Число работников в простое выросло в РФ до самого высокого за постпандемийный период уровня

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

На российском рынке труда снижается спрос на рабочую силу, следует из доклада ЦБ «Региональная экономика». По данным опросов, проводимых регулятором, доля предприятий, отмечавших нехватку работников, в марте 2026 года была минимальной за последние два года (51%). Основные причины ослабления дефицита кадров — охлаждение спроса в экономике и оптимизация бизнес-процессов.

При этом компании старались избегать сокращения работников и активнее практиковали формы частичной занятости, опасаясь трудностей с наймом в дальнейшем.

В результате в четвертом квартале численность сотрудников, работавших в режиме неполного рабочего времени (по инициативе работодателя или по соглашению сторон), а также находящихся в простое, увеличилась на 9,9% по сравнению со вторым кварталом — примерно до 1,6 млн человек.

Это самое высокое значение показателя за весь постпандемийный период (во втором квартале 2020 года — почти 2 млн человек). Большая часть (1,3 млн человек) работала неполное рабочее время по соглашению сторон, еще около 200 тыс. находились в простое. Такой подход пока позволяет уровню безработицы оставаться на минимальных значениях (в феврале — 2,1%).

Как показывают опросы, 64% респондентов не планируют менять численность штата в этом году. Наибольшее число консервативных компаний — в сферах транспортировки и хранения (79%), а минимальное — в промышленности, добыче и обработке (по 55%). Основной ограничивающий фактор — низкий спрос на продукцию. Возможность сокращения персонала для снижения издержек рассматривает 14% предприятий — в пределах 10% от текущей численности. Вместе с тем каждая пятая компания планирует увеличить штат.

Зарплаты до конца года планируют повысить примерно 40% компаний — в пределах 10–15%. Доля таких предприятий в итоге может оказаться ниже — еще в ноябре 2025 года о планах пересмотреть заработок работников рассказывали свыше половины опрошенных. Почти четверть сообщили, что не планируют менять оплату труда на своем предприятии, треть — прогнозируют ее урезание.

Как поясняет партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов, частичная занятость позволяет работодателям быстро сократить издержки на фонд оплаты труда, не опасаясь проблем с наймом в перспективе, если ситуация в экономике изменится. По его словам, многие компании в добыче и промышленности перевели сотрудников на четырех- или даже трехдневную рабочую неделю. «В освободившееся время им предложено подработать через платформы в качестве самозанятых, поскольку спрос на труд в экономике снижается неравномерно, такие работники могут быть востребованы в отдельных секторах на полставки»,— говорит эксперт. Статистика ФНС, отметим, косвенно подтверждает этот тренд — несмотря на сокращение общего спроса на труд, численность самозанятых продолжает расти и сейчас достигает 16 млн человек.

Работодатели в целом отходят от практики массового найма и переходят к более точечным кадровым решениям, говорит младший научный сотрудник Центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дарина Медведникова. «Сокращения в первую очередь затрагивают менее квалифицированный линейный персонал, тогда как поиск и развитие высококвалифицированных специалистов продолжаются в индивидуальном режиме»,— говорит она. По словам эксперта, наиболее заметное снижение спроса ожидается в строительстве и в ряде промышленных отраслей — особенно в производстве стройматериалов, а также в образовании, здравоохранении и сфере культуры, где сказываются и бюджетные ограничения.

Тенденции в части оплаты труда, полагает Дарина Медведникова, ведут к замедлению, а в отдельных сегментах — и к остановке всеобщей «зарплатной гонки». «Существенный рост доходов, вероятно, сохранится прежде всего в дефицитных рабочих профессиях и среди специалистов, напрямую влияющих на повышение производительности»,— отмечает она.

Анастасия Мануйлова