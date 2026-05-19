«Крокусу» не дали подрасти

Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих инстанций, обязавших администрацию Сочи предоставить садоводческому товариществу «Крокус» участок площадью 1,6 гектара в зоне зеленых насаждений общего пользования. Экономколлегия ВС согласилась с доводами мэрии и направила дело на новое рассмотрение. Юристы считают, что теперь шансы у садоводов выиграть дело минимальны.

Верховный суд Российской Федерации отменил судебные акты, которые обязывали администрацию Сочи выделить садоводческому некоммерческому товариществу «Крокус» земельный участок. Экономколлегия ВС пришла к выводу, что спорная территория относится к зонам общего пользования и не предназначена для ведения садоводства.

В 2022 году СНТ «Крокус» обратилось в Департамент архитектуры и градостроительства Сочи с заявлением о предоставлении в безвозмездное пользование на пять лет участка площадью 1,6 гектара, расположенного в селе Раздольное. «Товарищество насчитывает 13 членов.

В ходе рассмотрения заявления специалисты администрации выявили ряд несоответствий. Площадь запрашиваемого участка не прошла правовую оценку на предмет соразмерности числу членов СНТ.

Кроме того, представленная схема образования надела перекрывает проход к нескольким земельным участкам, которые принадлежат местным жителям на праве собственности. В итоге по результатам рассмотрения заявления администрация приняла решение об отказе»,— пояснили «Ъ-Сочи» в администрации курорта.

Товарищество оспорило отказ в Арбитражном суде Краснодарского края. Три инстанции встали на сторону заявителя, обязав администрацию утвердить схему участка. Суды истолковали положения Земельного кодекса в пользу СНТ и пришли к выводу, что оснований для отказа не было, поскольку схема составлена корректно, а садоводство на территории разрешено.

Городская администрация обратилась в Верховный суд, указав, что нижестоящие инстанции не учли новый генеральный план от 2023 года. Согласно этому документу, спорная территория относится к зонам парков, отдыха и причалов для маломерных судов, а также частично попадает в границы земель, предназначенных для строительства автомагистрали. Администрация города Сочи отметила, что судами не были должным образом изучены документы территориального планирования муниципалитета.

Согласно этим бумагам, спорный земельный участок находится в функциональной зоне озелененных территорий общего пользования — парков, садов и скверов. Эта территория предназначена для размещения объектов отдыха и коммунального обслуживания, а не для садоводства.

В администрации Сочи подчеркнули, что законодательство не исключает возможность выделения земли садоводческим товариществам. «Однако для этого заявитель должен подтвердить соразмерность запрашиваемой площади количеству членов СНТ и выбрать участок, функциональная зона которого разрешает соответствующий вид использования»,— пояснил исполняющий обязанности директора правового департамента администрации Сочи Вячеслав Гузенко.

Экономколлегия ВС согласилась с доводами жалобы и направила дело на новое рассмотрение.

Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс поясняет, что дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края — то есть возвращается в суд первой инстанции. Это стандартная процедура, когда ВС РФ выявляет существенные нарушения, которые требуют повторной оценки доказательств.

«Перспективы для "Крокуса" я бы оценил как весьма скромные. Шансы компании существенно осложнились. Ключевая проблема в том, что суды при первоначальном рассмотрении спора оценивали ситуацию по старому генплану 2009 года, тогда как к моменту вынесения решений уже действовал генплан 2023 года, прямо относящий спорную территорию к рекреационным зонам. Суды при новом рассмотрении обязаны будут применить актуальный документ территориального планирования», — говорит юрист.

Помимо этого, по его словам, имеется несколько неблагоприятных обстоятельств: пересечение с охранной зоной строящегося дублера Курортного проспекта и уголовное дело о хищении земель национального парка, под которое попадает часть территории. Каждый из этих факторов сам по себе способен стать самостоятельным основанием для отказа. При новом рассмотрении суду придется дать оценку всей совокупности этих обстоятельств, и игнорировать их повторно будет крайне затруднительно.

Елена Турбина