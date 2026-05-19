Главы районов Ярославля обеспокоены граффити с рекламой наркотиков

Главы Дзержинского и Заволжского районов Ярославля высказали свою обеспокоенность по поводу граффити с рекламой наркотиков. О ситуации они рассказали мэру Артему Молчанову на открытом совещании в мэрии.

Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Наркограффити в Рыбинске

В повестке совещания стоял вопрос о несанкционированных граффити. В ходе обсуждения глава Дзержинского района Екатерина Мусинова основной проблемой в этой части назвала наркограффити. Она рассказала, что такие рисунки устраняют «моментально». Глава Заволжского района Андрей Мамонтов с проблемой тоже знаком.

«Удивительно: ребята прямо средь бела дня идут с трафаретом и краской, никого не стесняясь, не прячась абсолютно. Единственное — только в балахонах, в капюшонах — и пишут эти граффити. Был случай, когда поймали таких ребят»,— сообщил господин Мамонтов.

Глава Кировского и Ленинского районов Юрий Емец со ссылкой на правоохранителей рассказал, что граффити в городе наносят в основном не подростки, а лица 20 – 25 лет. Мэр Ярославля Артем Молчанов подчеркнул, что их уже можно привлекать к уголовной ответственности.

«Особенно в случаях, которые касаются незаконного потребления запрещенных веществ. Те, кто участвуют в этом процессе, должны понимать, что они — не художники и не просто рисуют. Они участвуют в организованной группе по реализации наркотиков. Это не какое-то проявление юношеского хулиганства, а целенаправленное нарушение против здоровья и жизни человека»,— прокомментировал мэр.

Алла Чижова