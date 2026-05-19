Начался набор участниц на конкурс «Мисс Екатеринбург»

В уральской столице стартовал набор участниц на конкурс «Мисс Екатеринбург», сообщили в городской администрации. Заявки будут приниматься до 1 июня.

Жительницы города могут заполнить анкету на официальном сайте конкурса. Для участия нужно соблюсти несколько условий: иметь рост от 165 см, не быть замужем, возраст должен быть от 18 до 25 лет. Поучаствовать смогут также студентки свердловских вузов и колледжей.

Жюри будут оценивать внешность, ум и индивидуальность. Для участия в проекте будут отобраны 25 девушек, до финального шоу дойдут 16 из них. Каждую неделю по решению организаторов конкурс будут покидать те участницы, которые меньше других проявят себя на занятиях по дефиле, танцам, актерскому мастерству, фитнесу, мировой культуре и истории Екатеринбурга. Финал и выбор победительницы состоятся в День города.

Конкурс проводится с 1997 года при поддержке мэрии. Победителем главного городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург-2025» стала 19-летняя спортсменка Зоя Белоногова. Призом стала путевка в Японию.

Сегодня депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за перенос празднования Дня города в Екатеринбурге. Празднование в честь 303-летия Екатеринбурга впервые за 40 лет пройдет в первую субботу августа вместо третьей. Таким образом, в этом году День города будет отмечаться 1 августа.

Ирина Пичурина