Победителем главного городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург-2025» стала Зоя Белоногова. Корону ей передала Мисс-Екатеринбург-2024 Алена Козлова, а вручил мэр Алексей Орлов.

Первой вице-мисс стала Мария Власко-Власенко, второй вице-мисс — София Патрушева.

Зое Белоноговой 19 лет. Она учится в Уральском федеральном университете (УрФУ). Мастер спорта по художественной гимнастике, чемпионка УрФО, победитель и призер всероссийских соревнований. За победу в конкурсе «Мисс Екатеринбург-2025» она получит путевку в Японию.

Конкурс красоты «Мисс Екатеринбург» проводится с 1997 года при поддержке городской администрации. Участницами могут стать незамужние девушки от 18 до 24 лет. Финальное шоу проходит в центре Екатеринбурга в День города.

