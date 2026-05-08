БПЛА взорвался над липецким Ельцом: поврежден дом, ранен ребенок

В ночь на 8 мая силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат над Ельцом. При падении обломков был частично поврежден частный дом. Взрывной волной выбило окно, и осколки ранили 9-летнего мальчика. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Угрозы жизни нет. Медики оперативно оказали помощь. Госпитализация не потребовалась, ребенок уже дома, лечение продолжит амбулаторно»,— уточнил господин Артамонов.

Оперативные службы работают на месте происшествия. Мэр Ельца Вячеслав Жабин в своих соцсетях происшествие пока не комментировал.

По информации Минобороны, всего в период с 0:00 до 7:00 по московскому времени над территорией России были перехвачены и уничтожены 264 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

«Ъ-Черноземье» писал, что вчера, 7 мая, в поселке Солидарность Елецкого округа Липецкой области из-за обнаружения фрагментов сбитого БПЛА эвакуировали жителей близлежащих домов и детей из школы и детсада. Для эвакуированных организовали пункт временного размещения в местном ДК.

Денис Данилов