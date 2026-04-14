В липецком Ельце в результате удара БПЛА есть погибшие и раненые

Елец в Липецкой области попал под удар беспилотников. Есть жертвы — в доме на улице Черокманова погибла женщина. Еще пять человек пострадали, из них четверо госпитализированы. Обломками дронов повреждено остекление в нескольких жилых домах. Об этом 14 апреля сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия ночной атаки БПЛА в Ельце Фото: Telegram-канал Вячеслава Жабина Фото: Telegram-канал Вячеслава Жабина

Также, по информации главы региона, в селе Долгоруково после падения БПЛА возник пожар в жилом доме. Пострадавших нет. Жителей эвакуировали, сейчас они находятся у родственников. Пожар ликвидирован.

«На местах происшествий продолжают работать экстренные и оперативные службы. В ближайшее время главами муниципалитетов будет проведена оценка ущерба и оказана материальная помощь»,— написал Игорь Артамонов.

Красный уровень угрозы атаки БПЛА на территории всей Липецкой области был объявлен около 2:00 и действует в настоящий момент.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», вчера, 13 апреля, в результате ударов беспилотников ВСУ по Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя.

Денис Данилов