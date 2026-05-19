В Воронежской области задержаны подозреваемые в подрыве БПЛА в воинской части

Сотрудники ФСБ задержали двух иностранных граждан 1982 и 1988 годов рождения в Воронежской области. Их подозревают в подрыве беспилотника в воинской части региона. Об этом сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.

По данным ФСБ, иностранцев через Telegram завербовали представители Службы безопасности Украины (СБУ). По заданию украинских спецслужб мужчины прибыли в Воронежскую область, чтобы забрать оснащенные взрывчаткой FPV-дроны, после чего подорвали один из них в воинской части.

До этого по указанию «куратора» иностранцы покупали зарегистрированные на подставных лиц сим-карты и проверяли на конкретных участках местности уровень сигнала мобильных операторов связи.

Возбуждены уголовные дела по ст. 276.1 (оказание иностранным гражданином помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ), ч. 2 ст. 281 (диверсия, совершение взрыва группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с посягательством на объекты вооруженных сил РФ) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору) УК. Решением суда обоих задержанных заключили под стражу.