Минздрав Удмуртии: в поликлиниках есть взрослая вакцина от клещевого энцефалита

Как узнал «Ъ-Удмуртия», в поликлиниках Удмуртии появилась взрослая платная вакцина от клещевого энцефалита, но пока в небольших количествах. Следующая поставка препарата ожидается во второй половине лета, пояснили в региональном минздраве со ссылкой на производителя.

Кроме того, на портале госзакупок появился контракт на поставку 34,4 тыс. доз вакцины от клещевого энцефалита с ценой в 13,6 млн руб. Срок исполнения — до середины августа. Препарат поставит московская компания «Эпидбиомед-импэкс». В минздраве «Ъ-Удмуртия» рассказали, что это бесплатная вакцина для граждан, профессионально связанных с пребыванием в лесах.

Напомним, в начале мая стало известно, что в больницах республики закончилась взрослая платная вакцина. Это было связано с отсутствием препарата у поставщиков. Вакцины для детей приобретены в полном объеме. Отметим, что Удмуртия отнесена к числу субъектов РФ с повышенным риском заражения клещевым энцефалитом.

На этом фоне в соцсетях начали появляться слухи о нехватке в регионе вакцин от столбняка. По данным минздрава республики, во всех медорганизациях Удмуртии находится более 170 тыс. доз препарата для профилактики этого заболевания.