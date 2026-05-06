Минздрав Удмуртии опроверг отсутствие вакцин от столбняка в больницах
Вакцины от столбняка есть во всех медорганизациях Удмуртии, в наличии более 170 тыс. доз препарата. Так в минздраве республики прокомментировали анонимную жалобу в соцсетях на отсутствие вакцины в ряде поликлиник.
«Для экстренной профилактики столбняка, согласно санитарному законодательству, используются два препарата — “АС-Анатоксин” и “АДСм-Анатоксин”. Профилактика проводится в течение 20 дней с момента обращения, после уточнения прививочного статуса пациента»,— говорится в сообщении.
Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что республиканские больницы столкнулись с нехваткой вакцин от клещевого энцефалита для взрослых из-за отсутствия препарата у поставщиков. Вакцины для детей приобретены в полном объеме.