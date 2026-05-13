Удмуртия среди регионов РФ с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

Удмуртию включили в список субъектов РФ с повышенным риском заражения клещевым энцефалитом. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ Роспотребнадзора.

В ПФО эндемичными по клещевому энцефалиту являются 10 из 14 субъектов: Кировская, Нижегородская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская области, Пермский край, Башкирия, Марий Эл и Татарстан. Не оказались в списке Мордовия, Чувашия, Пензенская и Саратовская области.

С начала года в Удмуртии зарегистрировано почти 1,1 тыс. случаев присасывания клещей. Из 708 исследованных членистоногих 169 являлись переносчиками клещевого боррелиоза, 10 — анаплазмоза, 12 — эрлихиоза.

Напомним, по данным минздрава Удмуртии, в республике закончились взрослые вакцины от клещевого энцефалита. Препарат отсутствует у поставщиков. О причинах этого не сообщалось.