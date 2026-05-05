В больницах Удмуртии закончились взрослые вакцины от клещевого энцефалита

Инфекционные отделения больниц Удмуртии столкнулись с нехваткой взрослых вакцин от клещевого энцефалита. Представитель минздрава республики объяснил это отсутствием препарата у поставщиков, пишет ГТРК «Удмуртия».

«Вакцинация для взрослых проводится на платной основе, вакцина приобретается медорганизациями самостоятельно. В настоящее время она отсутствует у поставщиков. Информации о причинах отсутствия вакцины нет»,— добавили в ведомстве. Региональный минздрав направил запрос заводу-изготовителю о сроках появления препарата и причинах дефицита.

При этом вакцины для иммунизации детей в наличии: они приобретены по аукциону в полном объеме. В минздраве отметили, что основной сезон плановой вакцинации завершился, следующий начнется осенью.

Напомним, Удмуртию включили в список 17 регионов с высоким эпидемиологическим риском по клещевому энцефалиту.