В больницах Удмуртии закончились взрослые вакцины от клещевого энцефалита
Инфекционные отделения больниц Удмуртии столкнулись с нехваткой взрослых вакцин от клещевого энцефалита. Представитель минздрава республики объяснил это отсутствием препарата у поставщиков, пишет ГТРК «Удмуртия».
«Вакцинация для взрослых проводится на платной основе, вакцина приобретается медорганизациями самостоятельно. В настоящее время она отсутствует у поставщиков. Информации о причинах отсутствия вакцины нет»,— добавили в ведомстве. Региональный минздрав направил запрос заводу-изготовителю о сроках появления препарата и причинах дефицита.
При этом вакцины для иммунизации детей в наличии: они приобретены по аукциону в полном объеме. В минздраве отметили, что основной сезон плановой вакцинации завершился, следующий начнется осенью.
Напомним, Удмуртию включили в список 17 регионов с высоким эпидемиологическим риском по клещевому энцефалиту.