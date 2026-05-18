Мэр Екатеринбурга сломал ногу во время игры в волейбол

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов получил травму ноги во время игры в волейбол на прошедших выходных, сообщили «Ъ-Урал» в администрации. В мэрии добавили, что градоначальник продолжает работать с документами, но из-за перелома делает это из дома. «Потребуется некоторое время на восстановление. Все городские службы продолжают работу в штатном режиме»,— подчеркнули в администрации.

Алексей Орлов

Элена Беруашвили (слева)

Алексей Орлов

Элена Беруашвили (слева)

Ранее травму ноги также получила глава Ленинского района Екатеринбурга Элена Беруашвили. Чиновница приняла участие в церемонии открытия памятной доски первому главе районной администрации Константину Архипову 13 мая в кресле-коляске. Тогда она пояснила собравшимся, что подвернула ногу «на ровном месте».

Василий Алексеев

