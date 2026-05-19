В Ростовском округе перевернулся Jaguar, погиб пассажир

Ночью 19 мая в Ростовском округе в результате ДТП с участием автомобиля Jaguar погиб пассажир, еще один пострадал и был госпитализирован. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Авария зафиксирована в 2:30 на 2-м км дороги «Петровское - Воронино» - Горки». По информации полиции, 28-летний водитель при прохождении поворота на грунтовой дороге потерял контроль и допустил занос автомобиля с последующими съездом в кювет и опрокидыванием через крышу.

В результате ДТП 28-летний пассажир скончался на месте, 26-летнего пассажира увезли в больницу с травмами. Еще два пассажира и водитель не пострадали.

«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия»,— сообщили в Госавтоинспекции.

Алла Чижова