В мэрии Екатеринбурга не обсуждают передачу нового имущества для мобилизации

В департаменте администрации Екатеринбурга по управлению муниципальным имуществом не ведут работу над новыми проектами решений, которые связаны с положением федерального закона № 31-ФЗ, предусматривающим обязанность властей муниципалитета содействовать военным комиссариатам в их мобилизационной работе, сообщили «Ъ-Урал» в мэрии в ответе на запрос. Ранее, в конце апреля, глава города Алексей Орлов предложил депутатом гордумы разрешить передавать военным имущество муниципальных учреждений культуры для проведения мобилизации в мирное время и при ее объявлении. В мэрии «Ъ-Урал» не стали комментировать причину, с чем связана необходимость принятия изменений.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно положению федерального закона № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", местные власти обязаны представлять военкоматам здания, сооружения, коммуникации, земельные участки, транспортные и другие материальные средства для содействия их мобилизационной работе.

«Проект решения разработан в целях реализации указанного полномочия органа МСУ и предлагает уточнение порядка распоряжения муниципальным имуществом (безвозмездное пользование без проведения торгов), и конкретизирует имущество, которое может предоставляться военным комиссариатам, в том числе и в мирное время»,— добавили в департаменте.

Во вторник, 12 мая, глава ведомства Майя Строшкова призвала депутатов не воспринимать проект решения от мэра «как то, что будет мобилизация». «Это про разовые мероприятия в мирное время. Не надо это воспринимать как то, что военкоматы возьмут определенный метраж и буду там располагаться. Это будут какие-то сборы, собрания»,— заверила чиновница. Она добавила, что изменения не предполагают передачу военным зданий театров, музеев, городского зоопарка и Парка Маяковского. После пояснений госпожи Строшковой комиссия гордумы по муниципальной собственности поддержала инициативу градоначальника.

Окончательное решение по вопросу депутаты планируют принять на очередном заседании гордумы 19 мая.

Василий Алексеев

