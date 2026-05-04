Военкоматы получат объекты культуры Екатеринбурга для проведения мобилизации

Власти Екатеринбурга смогут передать имущество муниципальных учреждений культуры в безвозмездное пользование без проведения торгов военным комиссариатам для содействия в мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации. Соответствующий проект решения внес на рассмотрение депутатов гордумы мэр Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Проект решения "Об отдельных мерах по оказанию содействия военным комиссариатам" разработан в целях урегулирования вопросов, связанных с осуществлением администрацией Екатеринбурга указанного полномочия в области мобилизационной подготовки и мобилизации»,— сказано в пояснительной записке.

Органы местного самоуправления в соответствии с федеральным законом № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" оказывают содействие военкоматам в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации, включая: предоставление зданий, сооружений, коммуникаций, земельных участков, транспортных и других материальных средств в соответствии с планами мобилизации.

В администрации Екатеринбурга «Ъ-Урал» не стали комментировать причину, с чем связана необходимость принятия изменений, и рекомендовали направить запрос.

Василий Алексеев