«Локо» проиграл второй матч в финале Кубка Харламова

Ярославская молодежная хоккейная команда «Локо» уступила на выезде московскому «Спартаку» в третьем матче финальной серии Кубка Харламова. Встреча в столице завершилась со счетом 4:1.

В первом периоде хозяева реализовали большинство: отличился Максим Филимонов. Во втором игровом отрезке «Спартак» забросил две шайбы подряд, «Локо» ответил одной. В составе гостей забил Максим Масленицин. Окончательный счет был установлен в третьем периоде: за 6 минут до сирены забил нападающий «Спартака» Илья Котляров.

Причиной поражения главный тренер «Локо» Олег Таубер назвал ненужные ошибки. «Мы пытаемся встряхнуть ребят, однако пока не работает»,— сказал он.

Это второе подряд поражение «Локо» в финальной серии, при этом начала команда раунд с победы. Четвертый матч серии состоится 20 мая в Москве. Серия длится до четырех побед у одной из команд.

Алла Чижова