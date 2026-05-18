Посольство РФ не выявило случаи заражения Эболой среди россиян в ДР Конго

Никто из россиян, находящихся в Демократической Республике Конго, не заболел Эболой. Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве России в африканской стране.

«Настоятельно рекомендуем нашим гражданам и соотечественникам соблюдать правила личной гигиены, воздержаться от посещения мест массового скопления людей»,— отметили в диппредставительстве. Согласно официальному заявлению властей, в столице ДР Конго Киншасе пока не выявили ни один случай заболевания Эболой.

В ДР Конго произошла новая вспышка лихорадки Эбола. Эпицентр вспышки находится в граничащей с Угандой провинции Итури на востоке страны. Глава Минздрава ДР Конго Самюэль Роже Камба заявлял, что от лихорадки погиб 91 человек. Роспотребнадзор заверил в отсутствии риска распространения Эболы в России.

Лихорадка Эбола вызывает внутренние и внешние кровотечения, повреждает иммунную систему и внутренние органы человека. Без своевременного лечения смертность может достигать от 30% до 90%. Самая масштабная эпидемия заболевания бушевала в 2014–2016 годах сразу в нескольких странах Западной Африки.