В Конго от лихорадки Эбола умерли более 90 человек

Из-за вспышки заболевания лихорадкой Эбола на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) погиб 91 человек. В общей сложности выявлено около 350 случаев заражения, заявил глава Минздрава страны Самюэль Роже Камба.

59 человек сейчас «проходят активное лечение». «Мы готовимся к созданию лечебных центров на трех площадках, чтобы расширить наши возможности (лечения пациентов.— "Ъ")»,— рассказал министр (цитата по Radio Okapi).

Эбола вызывает внутренние и внешние кровотечения, повреждает иммунную систему и внутренние органы человека. Без своевременного лечения смертность может достигать от 30% до 90%.

Эпицентр вспышки лихорадки Эбола находится в граничащей с Угандой провинции Итури на востоке ДРК. Роспотребнадзор заверил в отсутствии риска распространения Эболы в России. Ведомство направит в Уганду российских специалистов для борьбы с лихорадкой.