При атаке на Севастополь повреждено более 60 домов и 30 машин

В Севастополе повреждено 45 частных домов и 21 многоквартирный, а также 34 автомобиля при атаке Вооруженных сил Украины в ночь на 17 мая. Погибших и пострадавших нет, сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

При атаке на Севастополь было сбито 64 беспилотника. В домах повреждено остекление, фасады и крыши. Также повреждены общественный транспорт, физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Верхнесадовое и два объекта системы электроснабжения, сказал господин Краснокутский на совещании правительства города, передает «Интерфакс».

В ночь на 17 мая массированной атаке ВСУ подверглись и другие российские регионы. Всего было сбито около 600 беспилотников, уничтожено несколько безэкипажных катеров в Черном море. В частности, на подлете к Москве сбили более 120 БПЛА. Пострадали более 10 жителей столицы, в Подмосковье погибли три человека.

