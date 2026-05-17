Ночная атака

В ночь на 17 мая российские регионы подверглись одной из самых массированных воздушных атак со стороны Украины. Силами Минобороны было сбито около 600 беспилотных летательных аппаратов, уничтожено несколько безэкипажных катеров в Черном море. Подвергся удару и столичный регион. Пострадали более десятка москвичей, в области погибли три человека.

Последствия удара БПЛА

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьева Последствия удара БПЛА

Налет на столичный регион начался в субботу вечером. О первых сбитых беспилотниках сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Далее такая же информация поступала на протяжении всей ночи. «Девять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков»,— говорилось в канале в 3:15. «Сбиты восемь БПЛА»,— появилось сообщение десятью минутами позже. Всего, по данным мэра столицы, на подлете к Москве к утру 17 мая было сбито более 120 БПЛА.

Одним из объектов атаки стал Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ). «В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном возле проходной МНПЗ пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома»,— сообщил господин Собянин в Telegram-канале.

Налет привел к жертвам и пострадавшим в Московской области. Об этом проинформировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В микрорайоне Старбеево Химок в результате попадания беспилотника в частный дом погибла женщина, мужчина оказался под завалами, его извлекали спасатели.

Еще два человека — мужчина и женщина — погибли в деревне Погорелки (Мытищи). Там дрон врезался в строящийся дом. Обломками было повреждено и соседнее здание. В многоэтажный жилой дом попал беспилотник в микрорайоне Путилково в Красногорске. Жильцы не пострадали, повреждены квартиры на нескольких этажах.

Трое мужчин и одна женщина пострадали в Истре, где зафиксированы попадания БПЛА в многоквартирный дом в Дедовске на улице Космонавта Комарова и шесть частных домов в поселке Агрогородок. Еще один частный дом после падения беспилотника загорелся в деревне Субботино Наро-Фоминского округа. Там никто не пострадал. Кроме того, сообщил губернатор Воробьев, были атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. «Прошу всех сохранять спокойствие. Ситуацию держу на личном контроле. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавших обязательно поможем»,— написал Андрей Воробьев в своем канале.

Посольство Индии в Москве в соцсети Х сообщило, что среди погибших при налете украинских беспилотников на Московский регион — один гражданин этой страны, трое его соотечественников пострадали. Сотрудники дипмиссии оперативно встретились с пострадавшими в больнице, оказывая им необходимую помощь.

Всего, по данным Минобороны России, с 22:00 16 мая до 7:00 17 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московским регионом, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Позже военное ведомство проинформировало, что с 7:00 до 9:00 были сбиты еще 30 украинских БПЛА. Силами Черноморского флота при этом уничтожено шесть беспилотных катеров.

