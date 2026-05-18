В Роттердаме исключили угрозу вспышки хантавируса после прибытия MV Hondius
Среди жителей Роттердама нет угрозы распространения хантавируса после прибытия круизного лайнера MV Hondius, заявил руководитель порта города Рене де Врис. Судно прибыло в Нидерланды 18 мая для эвакуации экипажа и проведения дезинфекции.
«Роттердам — безопасная гавань: как специально назначенный карантинный порт, мы готовы к таким ситуациям»,— указано в заявлении господина де Вриса на сайте порта. Некоторые члены экипажа будут оставаться на карантине до 18 июня. Ни у кого из них не обнаружили симптомов хантавируса, добавил руководитель порта.
Вспышку хантавируса зафиксировали на MV Hondius в начале мая. Умерли три человека. 10 мая лайнер прибыл на остров Тенерифе, где началась эвакуация. На берег высадили пассажиров из 19 государств, их отправили специальными самолетами в родные страны. Судно направилось в государство регистрации — Нидерланды. Среди членов экипажа — один россиянин. В посольстве России в Гааге сообщали, что не получали от него обращений за помощью.