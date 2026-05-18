Лайнер MV Hondius прибыл в Нидерланды для эвакуации экипажа после вспышки хантавируса

Круизный лайнер MV Hondius, где произошла смертельная вспышка хантавируса, прибыл в порт Роттердама в Нидерландах. Там на берег высадятся оставшиеся члены экипажа и врачи. Об этом сообщает нидерландский портал NU.nl.

Судно пришвартовалось около 10:30 утра, отмечается в публикации. Сейчас оно проходит дезинфекцию. На борту находятся два медицинских работника и 25 членов экипажа, включая одного гражданина России. Ни у кого из них не наблюдается симптомов заболевания. Прибывшие пройдут медицинский осмотр, после чего отправятся на шестинедельный карантин.

В порту Роттердама для 23 иностранных граждан установили портативные жилые блоки. Среди них — 17 филиппинцев, четыре украинца, один россиянин и один поляк. Пока неизвестно, останутся ли они в порту на весь карантинный период. Четверо граждан Нидерландов отправятся на домашний карантин.

Вспышку хантавируса зафиксировали на лайнере в начале мая. Умерли три человека. 10 мая лайнер прибыл на остров Тенерифе, где началась эвакуация. На берег высадили пассажиров из 19 государств, их отправили специальными самолетами в родные страны. Судно направилось в государство регистрации — Нидерланды. В посольстве России в Гааге сообщали, что обращений за помощью от работающего на лайнере россиянина не поступало.