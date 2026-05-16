Посольство РФ в Нидерландах не получало обращений от россиянина с MV Hondius

В посольство России в Нидерландах не поступало обращений за помощью от россиянина, работающего на голландском лайнере MV Hondius. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипмиссию. На борту лайнера произошла вспышка хантавируса.

При этом в посольстве отметили, что готовы при необходимости оказать помощь российскому гражданину «в рамках компетенции посольства».

Вечером 11 мая лайнер MV Hondius отплыл из порта Тенерифе на Канарских островах в Нидерланды. На судне находились 147 человек, из них один — россиянин. На следующий день стало известно о случаях заражения хантавирусом на борту. Погибли три человека — супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. На борту был один россиянин.

Всего Всемирная организация здравоохранения сообщила о семи подтвержденных случаях заболевания. 10 мая лайнер прибыл на остров Тенерифе, где началась эвакуация пассажиров и экипажа.