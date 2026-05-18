Экс-сотрудники полиции Сочи получили до 12 лет колонии по делу о взятке

В Сочи суд вынес приговор троим бывшим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УВД. Экс-полицейских признали виновными в получении взятки, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Ранее фигурантов уже судили по этому делу. В декабре 2023 года их признали виновными в превышении полномочий и фальсификации доказательств, однако по эпизоду о получении взятки оправдали. Позже суд вышестоящей инстанции отменил приговор и направил материалы на новое рассмотрение в ином составе суда.

Суд установил, что 4 апреля 2022 года бывшие сотрудники полиции прибыли на улицу Виноградную в Сочи, где обнаружили молодого человека. Во время проверки личности мужчины правоохранительные органы, не имея законных оснований, надели на него наручники, не оформив задержание в установленном порядке.

После этого сотрудники полиции получили информацию о месте проживания знакомой мужчины и провели там незаконный обыск. Позже во время обследования жилья самого мужчины они нашли сверток с наркотическим веществом.

По материалам дела, бывшие полицейские предложили не привлекать мужчину к уголовной ответственности за 1,5 млн руб. Чтобы дать возможность собрать деньги, они не оформили изъятие наркотиков и передали пакет обратно фигуранту, предложив положить его в карман куртки.

В дальнейшем, получив только часть требуемой суммы — 130 тыс. руб., сотрудники полиции доставили мужчину в отдел. Там они провели досмотр и составили протокол, включив в него сведения об изъятии предметов, которые фактически при личном досмотре не обнаружили, а также другие ложные данные.

Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд назначил одному из подсудимых 12 лет лишения свободы, двум другим — по 10 лет колонии строгого режима. Каждому также назначили штраф в размере 3 млн руб., что вдвое превышает сумму взятки.

Также осужденных лишили специальных званий и запретили в течение 10 лет занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти в правоохранительных органах.

В МВД России по курорту уточнили «Ъ-Сочи», что оперативники Краснодарского края выявили противоправную деятельность сотрудников УВД по Сочи. Все трое были уволены из органов внутренних дел еще в 2022 году в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника полиции.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Мария Удовик