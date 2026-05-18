Помещения бывшей детской поликлиники №4 в Липецке подорожали до 71 млн

В Липецке на электронный аукцион вновь выставили бывшие помещения поликлиники на первом этаже пятиэтажки на улице Филипченко, 5. Общая площадь объектов составляет 1,3 тыс. кв. м. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги». Начальная цена лота с прошлого аукциона выросла с 69,7 млн до 70,9 млн руб. Тогда торги, проведенные в феврале, не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из аукционной документации Фото: из аукционной документации

Согласно открытым данным, ранее там располагалась детская поликлиника №4. На сайте городской детской больницы сведений о таком филиале нет.

Размер задатка — 7,1 млн, шаг аукциона — 1 млн руб.

Подавать заявки можно до 15 июня, итоги подведут 18-го.

В декабре «Ъ-Черноземье» сообщал, что никто не выкупил имущество трех медицинских учреждений в Липецкой области. Совокупная начальная цена лотов составляла 119,6 млн руб. По данным портала ГИС «Торги», из трех лотов на аукцион снова выставили здание медицинского склада в городе Усмань. Стоимость объекта снизилась с 25,5 млн до почти 24 млн руб.

Кабира Гасанова