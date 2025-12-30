Никто не выкупил имущество трех липецких медучреждений за 120 млн рублей

Аукционы на приватизацию имущества трех медицинских учреждений в Липецкой области были признаны несостоявшимися, так как на них не было подано ни одной заявки. Совокупная начальная цена лотов составляла 119,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

Интерьер выставленного на торги здания медучреждения в селе Дмитряшевка

Фото: из аукционной документации

Фото: из аукционной документации

В составе первого лота находился земельный участок площадью 14,6 тыс. кв. м и расположенные на нем двухэтажный лечебный корпус на 906,3 кв. м, пищеблок на 117,9 кв. м и хозяйственный корпус на 310,9 кв. м. Объекты расположены в облцентре на улице Писарева, 2а. По данным «Яндекс Карт», это корпус поликлиники №9. Начальная стоимость имущественного комплекса — 48,6 млн руб. В частности, цена земельного участка — 21,4 млн руб., недвижимости — 27,2 млн руб. Шаг аукциона составляет 2,4 млн руб., размер задатка — 4,9 млн.

Здание медицинского склада площадью 1,8 тыс. кв. м, располагающееся на участке на 9,2 тыс. кв. м, продавалось за 25,5 млн руб. Объекты находятся в городе Усмани на улице Комарова, 1. Начальная стоимость участка при этом составляла 5,9 млн руб., объекта — 19,6 млн. Шаг аукциона — 1,3 млн руб., размер задатка — 2,5 млн.

Третий имущественный комплекс находится в селе Дмитряшевка Хлевенского района на улице Ленина, 44. В него входят земельный участок площадью 19,9 тыс. кв. м, двухэтажный главный корпус больницы на 1 тыс. кв. м, инфекционное отделение на 262,1 кв. м, хозяйственный корпус на 353 кв. м и два овощехранилища суммарной площадью 561,6 кв. м, крематорий, морг и другие объекты. По информации «Яндекс Карт», по этому адресу находилась поликлиника для взрослых, которая больше не работает. Начальная цена лота составляет 45,5 млн руб. Участок оценен в 7,3 млн руб., здания и сооружения — в 38,2 млн руб. Шаг аукциона равняется 2,3 млн руб., размер задатка — 4,6 млн.

Егор Якимов