Никто не выкупил бывшие помещения поликлиники в Липецке за 70 млн рублей

Не состоялся электронный аукцион по продаже бывших помещений поликлиники на первом этаже пятиэтажки на улице Филипченко в Липецке. Комиссия приняла такое решение в связи с отсутствием заявок на торги. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги». Начальная цена лота составляла 69,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из аукционной документации Фото: из аукционной документации

На продажу были выставлены помещения общей площадью 1,3 тыс. кв. м. Из открытых данных следует, что ранее здесь располагалась детская поликлиника №4. На сайте городской детской больницы сведений о таком филиале нет.

Согласно ГИС «Торги», новые торги по продаже лота пока не объявлены.

В начале февраля «Ъ-Черноземье» сообщал, что никто не выкупил заброшенную психбольницу под Воронежем за 49,9 млн руб.

Кабира Гасанова