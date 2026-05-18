Politico: в ЕС сочли Каллас не подходящей на роль переговорщика с Россией

Европа «находится под давлением» из-за необходимости найти человека на роль переговорщика с Россией, пишет Politico. По данным издания, кандидатуру главы евродипломатии Каи Каллас в Евросоюзе (ЕС) считают неподходящей из-за ее антироссийской позиции.

По данным издания, госпожа Каллас долгое время выступала против прямых переговоров с Россией. Однако на прошлой неделе предложила свою кандидатуру на роль переговорщика, заявив, что «сможет разглядеть ловушки, которые расставляет Россия». Но три неназванных дипломата ЕС сказали Politico, что жесткая антироссийская позиция Каи Каллас «вызовет быстрый отказ» со стороны Владимира Путина. «К сожалению, она исключила себя из числа кандидатов (благодаря своей позиции.— "Ъ")»,— пояснил один из высокопоставленных чиновников.

Как пишет издание, в Брюсселе «продолжают спекуляции» о других кандидатах на роль переговорщика. К примеру, на эту роль рассматривают экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги.

Президент Владимир Путин называл подходящим переговорщиком для диалога России и Европы бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Кая Каллас отвергла его кандидатуру. Против также настроены в правительстве ФРГ. Канцлер Германии Фридрих Мерц на прошлой неделе заявил, что Европа сама определит, кто будет представлять ее на возможных переговорах с Россией.