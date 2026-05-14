Мерц ответил на предложение об участии Шредера в переговорах с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа сама определит, кто будет представлять ее на возможных переговорах с Россией. Ранее президент Владимир Путин предложил на эту роль бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

«Мы хотим помочь завершить эту ужасную войну как можно скорее», — отметил господин Мерц (цитата по Guardian). Однако он добавил, что диалог требует «обоюдного желания». «Мы, европейцы, решаем, кто говорит от нашего имени, и никто другой», — подчеркнул германский канцлер. Фридрих Мерц также заявил, что «российские атаки противоречат» словам президента Путина о том, что «война близится к концу».

7 мая председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о подготовке Евросоюза к потенциальным переговорам с Владимиром Путиным. 9 мая Владимир Путин назвал господина Шредера подходящим переговорщиком.

Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла возможность рассмотреть кандидатуру экс-канцлера, поскольку он был «лоббистом российских госкомпаний» и будет сидеть «по обе стороны стола переговоров». СМИ сообщали, что против также настроены в правительстве ФРГ. 11 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва пока не получала ответа ЕС по кандидатуре Шредера.