Пенсионера из Туапсинского района подозревают в убийстве соседей

СКР возбудил уголовное дело в отношении 70-летнего жителя Туапсинского района, которого подозревают в двойном убийстве общеопасным способом. Фигуранта задержали сотрудники следственного отдела по городу Туапсе, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По версии следствия, между подозреваемым и его соседом длительное время был конфликт, связанный с вопросами пользования и распоряжения земельными участками. Инцидент произошел 15 мая 2026 года в микрорайоне Ореховая роща поселка Агой.

Следствие считает, что сосед подозреваемого находился на своем участке вместе со знакомым, где мужчины распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними и фигурантом произошел очередной конфликт, который перерос в потасовку.

После этого, по данным следствия, подозреваемый решил убить мужчин. Для этого он спрятался на своем участке и стал ждать, пока соседи уснут. Спустя несколько часов мужчина зашел в помещение бани, где находились потерпевшие, разлил бензин из канистры и бросил заранее подготовленную зажигательную смесь. После возгорания подозреваемый закрыл дверь помещения и скрылся.

Один из мужчин погиб на месте происшествия от термических ожогов. Второму потерпевшему удалось выбраться наружу и позвать на помощь. Его госпитализировали, однако на следующее утро мужчина скончался в больнице.

В СКР сообщили, что личность подозреваемого и его местонахождение установили по горячим следам благодаря совместной работе следователей и сотрудников МВД России на территории Туапсе.

Во время допроса задержанный признал вину. Также он принял участие в проверке показаний на месте и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего.

Следствие направило в суд ходатайство о заключении фигуранта под стражу. По уголовному делу продолжаются следственные действия, назначили комплекс судебных экспертиз и мероприятия по сбору и закреплению доказательственной базы.

Мария Удовик