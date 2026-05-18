Глава Эрмитажа назвал «актом вооруженного вандализма» инцидент с троном

Генеральный директор петербургского Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал вчерашнее происшествие в музее: мужчина забрался на трон в Георгиевском зале и угрожал работникам музея ножом. Произошедшее директор счел «явным актом вандализма, причем вооруженного».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Во всем мире популярность музеев делает их любимым местом для скандального самовыражения различных сил и персонажей. Эта заразная тенденция несет в себе огромную опасность и приносит музеям конкретный ущерб, требующий жесткого реагирования», – заявил господин Пиотровский (цитата по ТАСС).

По его словам, подобные действия вредят авторитету и репутации институции, поскольку «нарушают атмосферу, необходимую для исполнения его функций, и создают прецеденты неуважительного отношения к памятникам и институциям культуры». При этом осквернение музейного пространства он назвал преступным, даже если «не сломан стул или не порвана ткань».

Глава Эрмитажа подчеркнул, что вандализм не только мешает другим посетителям и создает напряженную обстановку, но и вынуждает усиливать меры безопасности, что «сильно осложняет и будет осложнять пребывание в музее». «Мы имеем дело не с невинным “перфомансом” или “шоу”, а с сознательным препятствованием исполнению функций важнейшей культурной институцией, наносящим <…> огромный моральный и экономический ущерб», — добавил он.

17 мая 45-летний мужчина зашел за ограждение экспоната, сел на Большой императорский трон и начал зачитывать текст о взятках, кредитах и разорении. Охрана попыталась остановить его, однако мужчина достал два ножа. Задержать нарушителя смогли прибывшие на место сотрудники Росгвардии. Как позднее сообщили в петербургской полиции, мужчину направили в специализированное медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.