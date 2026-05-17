Вооруженный ножами посетитель Эрмитажа зачитал у трона речь о взятках

В петербургском Эрмитаже мужчина перелез через канатное ограждение экспоната и возле Большого Императорского трона зачитал речь о «взятках, кредитах и разорении». Об этом сообщает «Фонтанка».

«Тут сидели сильные мира — и я сейчас не про физическую силу. Для меня важен результат, а не эта табуретка...» — среди прочего произнес мужчина, его выступление сняли на видео очевидцы.

Охранник попытался выпроводить нарушителя, однако тогда мужчина достал два ножа, и сотрудник музея отошел в сторону. Издание опубликовало видео неудачной попытки задержания.

Других посетителей вывели из зала. Нарушителя в итоге задержали прибывшие сотрудники Росгвардии, его доставили в отделение полиции. По данным «Фонтанки», задержанный — предприниматель из деревни Горбунки Ленинградской области. Что побудило его нарушить правила посещения музея, неизвестно.