В Ярославле завершили ремонт на Мышкинском проезде

В Ярославле закончен ремонт Мышкинского проезда на участке от Комсомольского моста до улицы Магистральной. Об этом сообщили в мэрии.

Работы выполнялись карточным методом: изношенное покрытие дорожники сняли и на его место уложили новый слой асфальтобетона. В 2025 году таким же способом был отремонтирован участок от улицы Лисицына до проспекта Толбухина.

«Такой подход позволяет существенно продлить срок службы дорожного полотна и повысить безопасность движения»,— отмечал мэр Артем Молчанов.

Алла Чижова