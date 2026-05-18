В Ярославле завершили ремонт на Мышкинском проезде

В Ярославле закончен ремонт Мышкинского проезда на участке от Комсомольского моста до улицы Магистральной. Об этом сообщили в мэрии.

Фото: мэрия Ярославля

Работы выполнялись карточным методом: изношенное покрытие дорожники сняли и на его место уложили новый слой асфальтобетона. В 2025 году таким же способом был отремонтирован участок от улицы Лисицына до проспекта Толбухина.

«Такой подход позволяет существенно продлить срок службы дорожного полотна и повысить безопасность движения»,— отмечал мэр Артем Молчанов.

Алла Чижова

